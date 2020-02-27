İngiltere’de iklim eylemcilerinin havalimanı zaferi

İngiltere’de çevreciler, hükümetin Londra’daki Heathrow Havalimanı’nı genişletme planlarına karşı açtıkları davayı kazandı. Mahkeme, hükümetin yeni pist planının, Paris İklim Anlaşması’nı ihlal ettiğine hükmetti.

Çevreciler, hükümetin başkent Londra’daki Heathrow Havalimanı’nı genişletme planlarına karşı açtıkları davayı kazandı. Temyiz mahkemesi, İngiltere’nin iklim değişikliği konusundaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle havalimanının genişletilmesini iptal etti.

LONDRA BELEDİYESİ DE MÜDAHİL OLMUŞTU

Hükümet, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan Heathrow’a üçüncü bir pist inşa etmek istiyordu. Çevreci gruplar, çeşitli konseyler ve bizzat Londra Belediye başkanlığı bu kararı mahkemeye taşımıştı. Son olarak Temyiz Mahkemesi’nden çıkan kararda, üçüncü pist planının küresel ısınmaya karşı İngiltere’nin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’nı ihlal ettiğine hükmedildi.

Karar, çevreci gruplar için büyük bir zafer olarak görülüyor. Mahkeme, üçüncü pistin Paris İklim Anlaşması’nı ihlal etmeyecek şekilde yeniden tasarlanması halinde inşa edilebileceğine de hükmetti.