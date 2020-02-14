Benzin ve dizel yakıt kullanan araçların son satış tarihi 2032’ye çekildi

İngiltere gelecek 12 yıl içerisinde içten yanmalı motorlu araçları tamamen yasaklamaya hazırlanıyor! Bundan bir hafta öncesinde içten yasak için 2035 yılını işaret eden Ulaştırma Bakanlığı, 6 ay öncesinde de 2040 yılında bu yasağın geleceğini açıklamıştı. Ancak Ulaştırma Bakanı’nın yaptığı son açıklamada bu yasağın başlaması 2032 olarak güncellendi!

Bloomberg’in haberine göre İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, çarşamba günü yaptığı açıklamada Başbakan Boris Johnson hükümetinin 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşması adına 2032 yılına kadar olan sürede içten yanmalı motorlu otomobil satışını sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu karar geçen hafta açıklanan 2035 yılı hedefinden 3 yıl daha erken ve bu hedef daha öncesinde 2040 yılı olarak belirtilmişti. Yani İngiliz hükümeti son 6 ayda içten yanmalı motorlu araçların satışının yasaklanmasını 8 yıl erkene çekmiş oldu!

Ulaştırma Bakanı Shapps BBC Radyosu’una yaptığı açıklamada, “Geçen hafta Başbakan bu yasağı 2035 yılında gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ancak son altı ayda bu süre 8 yıl geriye çekildi. Çünkü bundan yaklaşık altı ay önce 2040 yılını hedef olarak belirlemiştik.” dedi.

İngiltere Başbakanı’nın bu kararı içten yanmalı motora sahip olan üreticileri ve İngiltere’deki otomobil satışlarını ciddi yönde değiştirecek bir karar. 2020 yılı İngiltere Ocak ayı otomobil satışları incelendiğinde hibrit motorlu araçların satışları 13 bin adet! Tam elektrikli otomobil satışları ise 4054 olarak gerçekleşmiş durumda.

İçten yanmalı motorlu araç satışlarının yasaklanması, hibrit motorlu otomobillerinde önünü kesecek.