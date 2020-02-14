İngiliz fonlarında Avrupa Birliği kabusu

2 hours önce
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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra Brexit sonrası görüşmelerde AB’nin en büyük kozu İngiliz fonlarının en korkulu rüyası oldu.

İngiltere’deki 7,7 trilyon sterlinlik fon endüstrisinde, varlık yöneticilerinin Avrupa Birliği’nde bulunan fonlar adına yatırım kararları almalarına olanak sağlayan önemli bir düzenlemenin Brexit tarafından tehlikeye atılabileceği yönündeki korkular artıyor.

Alternatif Yatırım Fonu Yöneticileri Yönetmeliği (AIFMD) ve Devredilebili Menkul Kıymetlerin Kollektif Yatırım Taahütleri Yönergesi (Ucits), Avrupa’da fonların nasıl yönetildiğini ve satıldığını düzenleyen iki önemli AB düzenleyici metninin bir parçasını oluşturan delegasyon. Bu delegasyon varlık yöneticilerinin AB içinde fon bulunmasına izin vermekle birlikte, yatırım ve risk kararlarını sınırları dışındaki personele devrediyor.

Avrupa Komisyonu’nun söz konusu komisyonları bu sene gözden geçirmesiyle Avrupa Birliği’nin bu iki delegasyonu Brexit sonrası pazarlıklar için koz olarak kullanması riski İngiliz fon yöneticileri için önemli bir risk halini alıyor.

S&P Global’ın hükümet işleri ve kamu politikalarından sorumlu üst düzey yöneticisi David Doyle konuyla alakalı “İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin karar alma mekanizmasından çıkmasıyla, bazı çıkar gruplarının gelecek değerlendirmeleriyle ilgili delegasyon kurallarını sıkılaştırma konusunu tekrar tartışmaya açması mümkün hale geldi” açıklamasında bulundu.

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