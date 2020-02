Harry göndermesi William ve Kate’i kahkahaya boğdu

İngiltere’de BAFTA ödülleri sahiplerini bulurken, törene Brad Pitt’in sözleri damga vurdu. Pitt’in Prens Harry ve Meghan Markle göndermesi, ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton’ı da kahkahalara boğdu.

Londra’da Royal Albert Hall’da düzenlenen BAFTA töreni, uluslararası basının gündemine oturdu. Gecede ‘en iyi erkek oyuncu’ ödülü Joker’deki rolüyle Joaquin Phoenix’e giderken, ‘en iyi yardımcı erkek oyuncu’ ödülü ise Once Upon a Time in Hollywood filmiyle Brad Pitt’in oldu.

Pitt törene katılamazken, onun adına ödülü almak için filmdeki rol arkadaşlarından Margot Robbie sahneye çıktı. Pitt’in yazdığı mektubu okuyan Robbie tüm salonu kahkahalara boğdu.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın kraliyet görevlerini bırakarak Kanada-ABD-İngiltere arasında yaşama kararına atıfta bulunulan mektupta Pitt, “ödüle Harry adını vereceğini çünkü onu ABD’ye götürmekten büyük heyecan duyacağını” söyledi.

Salonda gülüşme sesleri yükselmesi üzerine Robbie, “Onun sözleri benim değil” dedi. O sırada kameralar törende yer alan Prens William ve eşi Kate Middleton’a dönerken, ikilinin bu sözler üzerine oldukça eğlendiği görüldü.