İngiltere’de otomobil satışları 6 yılın düşüğüne geriledi

İngiltere’de otomobil satışları, Brexit’e ilişkin endişeler ve dizel otomobil talebindeki düşüşün etkisiyle 2019’da art arda üçüncü kez yıllık bazda geriledi.

Motorlu Araç Üreticileri ve Tacirleri Derneği (SMMT) tarafından Pazartesi açıklanan öncü verilere göre İngiltere’de kaydedilen araç sayısı yüzde 2.4 düşüşle 2.31 milyon ile 2013’ten beri en düşük seviyeye geriledi.

2016’daki rekor satıştan bu yana kaydedilen düşüşte kısmen İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık süreci etkili oldu. Ayrıca dizel model araç satışlarının azalmasıyla kaydedilen araç sayısı 2019’da yüzde 22 azaldı.

Londra’da konuşan SMMT CEO’su Mike Hawes, “Çalkantılı bir 12 ay oldu. Hala tereddüt var ve piyasa ve Tüketici Güveni açısından bunun çözülmesi biraz zaman alacak.” dedi.