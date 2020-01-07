Finlandiya Başbakanı Marin haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Finlandiya’nın çiçeği burnunda Başbakanı Sanna Marin, haftada dört gün altı saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçmek istediklerini duyurdu.

Avusturya’da Sebastian Kurz’un yeniden siyaset sahnesine dönmesiyle ‘en genç ikinci hükümet lideri’ olarak anılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ‘çalışma hayatında herkes için bir sonraki adım’ olarak tanımladığı yeni sistemi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Sistem, haftada dört gün altı saat çalışmayı öngörüyor.

‘İnsanlar bu vakti hak ediyor’

Marin, “İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi yaşamını diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum. Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Mesele, kadınca bir tarzla yönetmek değil, seçmenlere yardım sunmak ve sözlerinizi tutmakla ilgili” dedi.

Sosyal Demokrat Parti’nin Lideri Sanna Marin, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de daha kısa çalışma sürelerini savunuyordu.

Avustralyalı şirket uyguluyor

Avustralya merkezli reklam ve pazarlama şirketi Versa da haftada dört gün çalışma sistemini uyguluyor. Versa çalışanları hafta sonuna ek olarak Çarşamba günleri izin yapıyor. Şirket, bu şekilde kâr oranlarının yüzde 300 arttığını savunuyor.

Rusya’da da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı’nın üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan ‘haftada dört gün çalışma sistemini’ test etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Microsoft 1 ay denedi, verimlilik yüzde 40 arttı

Geçtiğimiz yıl kasım ayında teknoloji devi Microsoft’un Japonya şubesi bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada üç gün izin vermiş, denemenin sonunda verimliliğin yaklaşık yüzde 40 arttığı görülmüştü.