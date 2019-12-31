Asgari ücret saat başı 8,74 pounda yükselecek

3 hours önce
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İngiltere’de hükümet asgari ücrette düzenlemeye gidileceğini ve Ulusal Yaşam Ücreti’nin gelecek yıldan itibaren yüzde 6 arttırılarak saat başına 8,74 pounda yükseltileceğini duyurdu.

Söz konusu artış 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Ücret artışını değerlendiren Başbakan Boris Johnson, “Yoğun çalışanlar her zaman karşılığını almalı. Ancak insanlar çok uzun zamandır hak ettikleri ücret artışlarını görmediler.” dedi.

İngiltere’de işsizlik oranı 1970’lerden bu yana en düşük seviyede bulunuyor. Ancak 25 yaş ve üstü için saat başı asgari ücret uzun zamandır 8,21 pound seviyesinde.

İngiltere hükümetin planı 2024’e kadar asgari ücretin saatini 10,5 pound yapmak. Bu da önümüzdeki 5 yıl içinde asgari ücretin yüzde 28 artacağı anlamına geliyor.

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