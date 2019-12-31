Türk kebapçıda yemekten hap çıktı iddiası

İngiltere’nin güney kenti Bognor Regis’te bir kebap lokantasından yemek alan üç kadın, yiyeceklerinin içinden hap çıktığını iddia etti. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, kebapçıda iki kişiyi gözaltına aldı.

Sussex Polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada 30 ve 42 yaşlarındaki şüphelilerin insanların yaşamını tehlikeye sokma ve zehirleme suçlarından göz altına alındıklarını ifade etti.

29 Aralık akşamı 20’li yaşlardaki üç kadın, söz konusu restoranda kebaplarında küçük haplar olduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi.

Fakat polis tarafından yapılan açıklamada şüphelilerin restoran çalışanları olup olmadığı açıklanmadı ve neden bunu yaptıkları da henüz bilinmiyor.

Polisin soruşturması devam ederken göz altına alınan iki kişi kefelatle serbest bırakıldı fakat söz konusu kebapçı 48 saatliğine polis tarafından kapatıldı.

Sussex Polis şefi Jon Carter, “Bu olayın endişe yaratabileceğini biliyorum. Ancak başlattığımız soruşturmada halkın korunması için en kısa zamanda iki kişiyi gözaltına aldık. Ayrıca bölgedeki restoranlarda buna benzer herhangi bir vaka yaşanmadı ve toplumun belli bir kesiminin bunla bir bağlantısı olduğu yönelik işaret yok.” dedi.

Londra Gazete olarak söz konusu işletmeye ve işletme sahibi olduğunu düşündüğümüz kişiye ulaşmaya çalıştık fakat henüz ulaşamadık.

İlgililerin bize 02088895025 numarasından ulaşmasını rica ederiz.