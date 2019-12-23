Belçim Bilgin de Londra defterini kapattı

2 yıl önce oğlu Rodin’i alarak Londra’ya yerleşen Belçim Bilgin, İstanbul’a geri döndü. Oyuncu, sürpriz bir sahne şovuna imza atmaya hazırlanıyor.

Londra’daki evini kapatıp İstanbul’a yerleşen oyuncu Belçim Bilgin, oğlu Rodin’i İstanbul’da okula yazdırdı. Pelin Kaya’nın Youtube kanalına konuşan Bilgin, yapımcılık işlerine yoğunlaştığını söyledi.

Bilgin, “Bir sahne şovu üzerine çalışıyoruz o böyle biraz sürp-riz ve güzel bir şey olacak. Bir yandan böyle hiç hesapta yokken genç ve çok tatlı bir şarkıcının klibine yapımcılık yapıyorum” dedi.

Alfredo Di Blasio’yla beraberlik yaşamaya başlayan Bilgin, “Çok tesadüfi bir şekilde tanıştık. Bambaşka şehirlerde yaşıyorduk.

Arkadaş olarak devam edip sonra neler oluyor deyip kendimizi bir ilişkinin içinde bulduk. Çok güzel bir insan her yönüyle. Uzak mesafe enteresanmış” diye konuştu.