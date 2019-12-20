Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in eşi Prens Philip hastanede tedavi altına alındı.

Buckhingham Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, 98 yaşındaki Prens’in önlem amaçlı olarak tedavi gördüğü belirtildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in bugün Sandringham’daki konutuna tek başına geçmesi Prens Philip’in nerede olduğu sorularını ortaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre Prens Philip, erken saatlerde hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor. Philip, 780’den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor.