Johnson’ın ilk icraatı kamuda İsrail boykotlarına katılımı yasaklamak olacak

Erken genel seçimlerde muhafazakar partiyi tarihi bir zafere taşıyan Boris Johnson’ın kısa süre içerisinde hükümet ve devlet kurumlarının İsrail karşıtı boykotlara ve yaptırımlara katılmasını yasaklayacak bir yasa çıkaracağı duyuruldu.

Yasanın hazırlandığını belirten Muhafazakar Parti Holokost sonrası meseleler özel temsilcisi ve eski parti genel sekreteri Eric Pickles’ın aktardığına göre yasanın amacı kısaltması ‘BDS Hareketi’ olan İsrail karşıtı barışçıl eylemlerin yayılmasını engellemek.

BDS Hareketi içerisinde yer alanlar eylemleri ile toplumun farklı kesimlerinden destek toplayıp çeşitli organizasyonlar, kurumlar, şirketler ve sanatçılar üzerinde baskı kurmayı ve Filistin’deki baskı ve ambargo durumunun sona ermesi için bazı adımların atılması hedefleniyor.

‘Anti-semitizm İngiliz kimliğine ve yaşam tarzına saldırıdır’

“BDS anti-semitik bir harekettir ve ona göre muamele görmelidir” diyen Pickles şunları söyledi:

“Kamu kurumlarının yabancı ülkelere yönelik bu tür eylemlerin direk veya dolaylı bir parçası olmasını yasaklayacağız. Bu tür şeylerin toplumlar arası uyumu bozduğunu düşünüyoruz. Anti-semitizm İngiliz kimliğine ve yaşam tarzına bir saldırıdır. Yahudi vatandaşlarımız olmadan biz eksik bir ulus olurduk.”

Yasanın 19 Aralık’ta gerçekleşecek olan Kraliçe’nin Lordlar Kamarası’nda yapacağı parlamento açılış konuşması sonrasında hızlı şekilde hayata geçirilmesi bekleniyor.