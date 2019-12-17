Şiddet gören gelin düğün bitmeden boşanmak istedi

4 hours önce
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İngiltere’de yeni evli bir çiftin, damadın içkiyi fazla kaçıran abisinin düğün sırasında geline saldırıp merdivenden aşağıya yuvarlamasından sonra ayrıldığı öğrenildi.

GELİNE SALDIRDI

Daily Mail’in haberine göre olay, geçtiğimiz temmuzda İngiltere’nin Ceredigion kentinde yaşandı. Hayatlarını birleştirmeye karar veren Steffan Wilson ve Erin Mason-George’un düğününde damadın abisi Tomos, aşırı miktarda alkol aldıktan sonra Erin’e saldırdı ve merdivenden aşağıya yuvarladı.

Hırsını alamayan Tomos bundan sonra gelinin annesine ve kız kardeşlerine de saldırdı, damat ise kavgada abisinden yana tavır sergiledi.

BOŞANMA KARARI ALDI

Kavgadan sonra Erin hemen polise başvurarak boşanma kararı aldı. Ancak evliliğin üzerinden 24 saat geçmediği için yetkililer çifti boşayamadı. Erin ise birlikteliğinin tamamen iptal edilmesinde ısrarcı.

Gelinin babası Colin George, düğündeki kavganın Tomos’un dengesiz davrandığı ilk olay olmadığını belirterek, “Şimdi bozduğu kutlamaların sayısını bile söyleyemem. Çok fazla olay yaşanmıştı” diye konuştu.

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