Johnson eski meseleleri kapatıp iyileşme süreci başlatmak istiyor

1 hour önce
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Başbakan Boris Johnson, hükümet kurma izni aldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, ülkenin artık Brexit konusunu geride bırakması gerektiğini söyledi.

Herkese eski meseleleri kapatma ve iyileşme sürecini başlatma çağrısı yapan Johnson, “Bu ülke, kavgalara ara vermeyi ve Brexit hakkındaki tartışmaları kalıcı olarak sona erdirmeyi hak ediyor” dedi.

Johnson, hükümet olarak öncelikli meselelerinin sağlık sistemine kaynak aktarılması olacağını belirterek, 50 bin yeni eleman alınacağı ve yeni hastanelerin açılacağı vaatlerini yineledi.

Johnson, “Ülke olarak birleşeceğiz ve üst seviyelere çıkacağız” dedi.

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