Corbyn: Bir sonraki genel seçimde İşçi Partisi’nin başında olmayacağım

1 hour önce
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İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, bir sonraki genel seçimde partisinin başında olmayacağını açıkladı.

Londra’daki seçim bölgesi Islington North’dan yine milletvekili seçilen Corbyn, sonucun duyurulmasından sonra yaptığı konuşmada, “İşçi Partisi için çok hayalkırıklığı yaşadığımız bir gece” dedi.

“Umudun ve birliğin manifestosuyla” seçmenin karşısına çıktıklarını belirten Corbyn, “Brexit toplumu fazlasıyla kutuplaştırdı. Bu kutuplaşma da sonuca tesir etti” diye konuştu.

Corbyn, 1983 yılından bu yana 10. kez Islington North’dan milletvekili seçildi.

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