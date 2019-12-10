İngiliz futbol antrenörüne cinsel tacizden 8 yıl hapis

10 mins önce
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Kaliforniya’da antrenörlük yapan İngiliz vatandaşı, 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’nin Los Angeles kentinde geçici çalışma vizesiyle bir futbol takımının antrenörlüğünü yapan Stephen William Morgan, 14 yaşındaki bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İngiltere vatandaşı 33 yaşındaki Stephen William Morgan, 14 yaşındaki çocuğa 1 Mayıs ile 10 Temmuz 2017’de 2 ay süreyle verdiği kurs boyunca çeşitli zamanlarda tacizde bulunduğunu itiraf etti. Dört defa olan cinsel tacizlerin bir otel odasında, bir restoranda ve Los Angeles’a yapılan bir araba seyahati sırasında gerçekleştiği öğrenildi. Tacizci, Riverside Country Bölgesi Savcısı John Hall tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Morgan’ın Uluslararası Futbol Antrenörlük Diploması ile Eylül 2016’dan bu yana Güney Kaliforniya’da antrenörlük yaptığı ve öncesinde İngiltere’de “UK İnternational Soccer” kuruluşunda çalıştığı öğrenildi. UK İnternational Soccer’ın avukatlarından biri olan Alicia Dearn, kuruluşun bu haber karşısında şok ve dehşet içinde olduğunu ve halen kuruluş üyesi olan Morgan’ın üyelikten çıkarılacağını söyledi.

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