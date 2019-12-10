Ekonomi 10 yıldır ilk kez art arda 3 ay büyümedi

1 hour önce
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İNGİLTERE ekonomisi Ekim ayında beklenmedik bir şekilde yerinde sayarak, 2009 yılından beri ilk kez art arda üçüncü ayda da büyüyemedi.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından Salı günü açıklanan verilere göre İngiltere’de GSYİH iki aylık küçülmenin ardından Kasım’da değişmedi. Ekonomistler yüzde 0.1’lik büyüme tahmin ediyordu.

İngiltere GSYİH’si Kasım’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7 artarak Haziran 2012’den beri en zayıf büyümesini kaydetti.

Düşük petrol üretimi ve inşaat üretiminde 2018 başından beri görülen sert düşüş, Eylül’e göre artış kaydeden hizmet sektörü ve imalatı dengeledi.

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