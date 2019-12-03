Londra’daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı

9 hours önce
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu Dörtlü Zirve’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına başladı.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson ile katılacağı Suriye konulu Dörtlü Zirve için Başbakanlık Ofisi’ne gelişinde gazetecileri selamladı.

Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson’ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı.

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