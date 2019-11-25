TSB 86 şubesini kapatacak

200 yıllık İngiliz bankası TSB, 86 şubesini kapatmaya hazırlanıyor

TSB’nin, 2022 yılına kadar 100 milyon pound tasarruf yapmayı hedefleyen dönüşüm planının bir parçası olarak gelecek yıl 86 şubesini ya da mevcut varlıklarının yaklaşık % 15’ini kapatacağı bildirildi.

Köklerini 200 yıl öncesine kadar uzanan banka, daha yüksek gelir arayışı içinde İngiltere’de genişlerken 2015 yılında 1.7 milyar pounda Banco Sabadell tarafından satın alındı.

Ancak, bilişim teknoloji aksaklıkları TSB’nin maliyetinin artmasına neden oldu. TSB geçen yıl zarar etti.