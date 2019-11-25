Genç kadın İngiltere’de gündem oldu

İngiltere’de gündüz hemşirelik yapan gece ise striptiz yapan genç kadın gündem oldu.

BBC yayınında hafta sonu striptiz yaparak bir gecede 2 bin 500 pound kazandığını söyleyen hemşirelik öğrencisini konuşuyor.

“BUNU PARA İÇİN YAPIYORUM”

Girls on Girls adlı belgesele konuşan Ellen adlı kadın, hastanede insanlara yardım etmek için çalıştığını söyledi, ailesinin hemşire olduğunu anlattı: Brighton’a taşındım, kimseyi tanımıyordum. Burada bir ailem yok, arkadaşım yok. Gerçekten yapayalnızdım. Yalnızca dans etmeyi düşündüm ve hayatım tamamen değişti. Bir striptiz kulübüne katıldım. İki şarkıyla dans ederken üzerimizde yalnızca iç çamaşırımız oluyor. Kulüpte yalnızca üstsüz direk dansı yapmıyoruz. Sahneden inip müşterilerle konuşuyoruz ve onları özel kucak dansına götürmeye çalışıyoruz. Kucak dansı sırasında tamamen çıplak kalıyoruz. Bir kucak dansından yaklaşık 500 pound kazanıyorum ve o sırada erkeklerle konuşuyorum. Kendimi pahalı bir danışman gibi hissediyorum. İnsanlar ne düşünürse düşünsün, bunu para için yapıyorum. Gecenin sonunda ise evime, kocamın yanına dönüyorum.

EŞİYLE KUCAK DANSI YAPARKEN TANIŞTI

Kendisini ‘feminist’ olarak tanımlayan 24 yaşındaki kadın, kocasıyla da kucak dansı sırasında tanıştığını anlattı. Ellen, iki çocuğun üvey annesi. İngiliz basını tarafından ‘botokssever’ olarak tanımlanan Ellen’in sosyal medya paylaşımlarında hemşire üniformalı fotoğrafları var. Ayrıca ‘seksi ve zengin’ kelimeleriyle sunduğu videoda kazandığı paraları havaya atarken görülüyor. Genç kadın, BBC belgeselinde yer aldıktan sonra kendisiyle cinsel ilişki yaşamak istediğini söyleyen bir erkeğin mesajını da sosyal medyadan paylaştı.