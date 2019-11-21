Essex’te pedofili öğretmen yakalandı

Essex’te sınıf öğretmeni olan 31 yaşındaki Daniel Chapman, siber polisin yaptığı tespitin ardından gerçekleşen operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

Chelmsford’da görev yapan öğretmen altı aylık soruşturmanın ardından 12 suçu birden itiraf etti. Küçük çocukların uygunsuz görüntülerini çektiği gibi bunları kendi bilgisayarlarında bulundurduğunu ve yine kendisi gibi sapıklarla paylaştığını itiraf eden öğretmenin bir daha eğitim vermesi yasaklanırken, 10 yıl boyunca seks suçlusu olarak kaydedileceği açıklandı.

Soruşturmanın başındaki isim olan Nick Riley, “Şimdiye kadar araştırdığım çocuk istismarı ile ilgili en korkunç sosyal medya mesajlaşmalarını gördüm. Kendisini saygın bir öğretmen gibi tanıttı ancak küçük çocukların uygunsuz görüntülerini bulundurdu. Yaptıklarının bedelini ödediği için çok mutluyuz” dedi.