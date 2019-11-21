Essex’te pedofili öğretmen yakalandı

4 hours önce
0 121 Bir dakikadan az

Essex’te sınıf öğretmeni olan 31 yaşındaki Daniel Chapman, siber polisin yaptığı tespitin ardından gerçekleşen operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

Chelmsford’da görev yapan öğretmen altı aylık soruşturmanın ardından 12 suçu birden itiraf etti. Küçük çocukların uygunsuz görüntülerini çektiği gibi bunları kendi bilgisayarlarında bulundurduğunu ve yine kendisi gibi sapıklarla paylaştığını itiraf eden öğretmenin bir daha eğitim vermesi yasaklanırken, 10 yıl boyunca seks suçlusu olarak kaydedileceği açıklandı.

Soruşturmanın başındaki isim olan Nick Riley, “Şimdiye kadar araştırdığım çocuk istismarı ile ilgili en korkunç sosyal medya mesajlaşmalarını gördüm. Kendisini saygın bir öğretmen gibi tanıttı ancak küçük çocukların uygunsuz görüntülerini bulundurdu. Yaptıklarının bedelini ödediği için çok mutluyuz” dedi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

11 hours önce
1,029

İngiltere’den hapishaneden firar eden katil zanlısı KKTC’de yakalandı

1 week önce
252

Almanya’da saldırı hazırlığındaki IŞİD’liler yakalandı

3 weeks önce
286

Essex’teki 39 cesetle bağlantılı Vietnam’da 8 gözaltı

3 weeks önce
475

Police confirm 39 bodies found in Essex lorry are Vietnamese

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin