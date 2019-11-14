Türkiye’den gelen bir kişi ‘terör şüphesiyle’ Heathrow Havaalanı’nda gözaltına alındı

6 hours önce
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İngiltere polisi, Londra Heathrow Havaalanı’nda Türkiye’den gelen bir kişinin “terör şüphesiyle” gözaltına alındığını duyurdu.

Londra Emniyet Teşkilatı Terörle Mücadele birimi yetkilileri, gözaltına alınan şüphelinin 26 yaşında olduğunu ve “terör saldırısı hazırlığında olanlarla” ilgili hükümleri içeren yasa uyarınca gözaltına alındığını söyledi.

Londra Emniyeti yazılı açıklamasında “Terör saldırısı hazırlığında olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltı, Suriye bağlantılı” dendi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı’ndan erken saatlerde yapılan açıklamada biri Birleşik Krallık uyruklu, 7’si Almanya uyruklu 7 “yabancı terörist savaşçının sınır dışı edileceği” duyurulmuştu.

Londra Heathrow Havaalanı’nda gözaltına alınan şüphelinin kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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