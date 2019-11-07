İngiltere’de kamyon kasasında 15 kaçak göçmen bulundu

3 days önce
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İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bir kamyon kasasında 15 kaçak göçmen bulunduğu belirtildi.

İngiltere’nin güneybatısındaki Wiltshire bölgesinde, polis tarafından dün gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda bir kamyon kasasında 15 kaçak göçmen bulunduğu bildirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin ve 50’li yaşlardaki İrlandalı kamyon şoförünün insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Chippenham kasabası yakınlarındaki A350 kara yolunda şüpheli bulunan kamyonla ilgili alınan ihbar üzerine polisin olay yerine intikal ettiği ve 16-30 yaş aralığındaki göçmenlerin yakalandığı ifade edildi. Açıklamada ambulans ve itfaiye ekiplerinin operasyona katıldığı, göçmenlerden birinin tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Polis açıklamasında, göçmenlerin kimliklerinin ise henüz tespit edilemediği belirtildi.

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