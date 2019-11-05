Maliye eski Bakanı Philip Hammond da seçimde aday olmayacak

İngiltere Maliye eski Bakanı Philip Hammond, Başbakan Boris Johnson tarafından Brexit’e itaatsizlik iddiasıyla Muhafazakar Parti’den ihraç edildikten sonra gelecek seçimde milletvekilli adayı olmayacağını açıkladı.

Hammond, İngiltere Parlamentosu’na Eylül ayında İşçi Partisi milletvekili Hilary Benn tarafından sunulan ve yürürlüğe giren Benn Yasası’na destek veren 21 Muhafazakar Parti üyesinden biriydi. Benn Yasası, Başbakan Boris Johnson’ın anlaşma olmadan AB’den ayrılma ihtimali kesinleşirse bir uzatma istemesini öngörüyordu.

Hammond, seçmenlerine ulaştırdığı mektubunda, “Muhafazakar Partili olarak kalıyorum ve bu nedenle, tüm yetişkin yaşamımı desteklediğim partiye genel bir seçimde doğrudan bir meydan okuma teşkil edecek bir harekete başlamıyorum. Partinin aktif bir üyesi olarak kalacağım” ifadelerini kullandı.

Philip Hammond, ilk kez 1997’de Muhafazakar Parti’den milletvekili seçilmişti. 2010 yılındaki seçimlerin ardından kurulan Muhafazakar-Liberal koalisyon hükümetinde Ulaştırma Bakanı olmuş, 2011 yılında Savunma Bakanı Liam Fox’un istifa etmesi üzerine Fox’un yerine atanmıştı. Hammond, Theresa May’in Başbakan olmasıyla beraber Maliye Bakanı görevini üstlenmişti.