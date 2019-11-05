Avam Kamarası’nın yeni başkanı Lindsay Hoyle oldu

3 hours önce
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İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın yeni başkanlığına Lindsay Hoyle seçildi.

İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nın yeni başkanlığı için yapılan oylama sona erdi. Yapılan oylama sonucu Avam Kamarası’nın 158’nci başkanı 62 yaşındaki İşçi Partisi Milletvekili Lindsay Hoyle oldu.

Hoyle yaptığı konuşmada, “Avam Kamarası’nın 158’nci başkanı olarak seçilmek gerçek bir onur. Tarafsız, adil ve bağımsız bir başkan olarak kamunun bu hayati kuruma olan güvenini koruma niyetindeyim” dedi.

Avam Kamarası’nın bir önceki başkanı ise sert çıkışları ile bilinen John Bercow’di.

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