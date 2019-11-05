Eğlence mekanından çıkarken öldürüldü

İngiltere’de arkadaşlarıyla eğlenmek üzere dışarı çıkan 26 yaşındaki kadın, gittiği gece kulübünün çıkışında tartıştığı kişi tarafından öldürüldü.

Halifax kentinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden genç kadın, mekan çıkışında öldürüldü.

TARTIŞMA ÖLÜMLE NOKTALANDI

Bir çocuk annesi Levi Ogden, arkadaşlarıyla eğlenmek üzere dışarı çıkmıştı. Ancak gecenin sonu felaketle bitti. Gece kulübünde eğlendikten sonra evine gitmek üzere dışarı çıkan 26 yaşındaki kadın, bir adamla tartıştıktan sonra sokak ortasında öldürüldü.

OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saatler gece yarısı 02.16’yı gösterdiğinde, korkunç olaya şahit olanlar polis ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Ambulans olay yerine geldiğinde genç kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ancak hastaneye kaldırılan Levi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili 26 yaşında olduğu belirtilen ancak adı açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı.

YAKINLARI BÜYÜK ACI YAŞADI

Levi Ogden’in sevenleri ve yakınları, genç kadını kaybetmenin acısını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Batı Yorkshire polisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili soruşturma açtıklarını bildirdi.