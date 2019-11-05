İngiltere’de terör tehdidi seviyesi düşürüldü

4 hours önce
0 57 Bir dakikadan az

İçişleri Bakanı Priti Patel, ulusal terör tehdidi seviyesinin “ciddi”den “önemli”ye düşürüldüğünü bildirdi.

Patel, yaptığı açıklamada, tehdit seviyesindeki değişime rağmen terörün, ulusal güvenlik için doğrudan ve anlık risklerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Tehdit seviyesinin sürekli gözden geçirileceğini kaydeden Patel, ” Hükümet, polis ve istihbarat teşkilatları terörün yol açtığı tehditle mücadele için yorulmadan çalışmaya devam edecek”. dedi.

İngiltere’de “kritik”, “ciddi”, “önemli”, “orta” ve “düşük” olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor. Üçüncü seviye olan “önemli”, terör saldırısının “güçlü bir olasılık” olduğu anlamına geliyor.

Tehdit seviyesi, Müşterek Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından belirleniyor.

İngiltere’de son yıllardaki en büyük saldırı, 22 Mayıs 2017’de Manchester kentinde medyana gelmişti, bir konser salonunu hedef alan bombalı saldırıda 23 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Ayrıca başkent Londra’da bıçaklı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
47

“İnsan kaçakçıları Vietnamlı çocukları özel okullara kaydettirerek İngiltere’ye sokuyor”

3 hours önce
72

Eğlence mekanından çıkarken öldürüldü

5 hours önce
87

İngiltere asgari ücrete yüzde 28 zam yapacak

22 hours önce
296

Gençler arasında intihar yüzde 12 arttı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin