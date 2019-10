Terzisi Kraliçe Elizabeth’i anlattı

Kraliçe Elizabeth’in kişisel asistanı ve terzisi Angela Kelly yeni kitabında Kraliçe’yle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Kelly, bugün piyasaya çıkan kitabı ‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’ (Paranın Öteki Yüzü: Kraliçe, Terzi ve Gardırop) için İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Kraliçe Elizabeth’in çok mütevazı bir insan olduğunu söyleyen Kelly, Buckingham Sarayı’ndaki düzene ilişkin bilgiler verdi.

Kelly, sarayın 775 odası bulunmasına rağmen Kraliçe’nin bunlardan altısını kullandığını belirtirken, “Kraliçe yalnızca birkaç odayı kullanır: Yatak odası, kişisel oturma odası, giyinme odası, banyo, Başbakan ve diğer siyasi figürleri ağırladığı konuk odası ve Kraliyet odası” dedi.

Bu odaların sanılanın aksine devasa olmadığını anlatan Kelly, “Odalar gösterişten uzak ve az eşyayla döşenmiş bir halde. Birkaç şifonyer, masa ve gardıroptan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

‘GÖRMÜŞ BİLE OLAMAZLAR’

Kraliçe Elizabeth’in yanında 25 yıldır çalıştığını ve eski çalışanların bu odalarla ilgili verdiği bilgilerin kendisini şaşırttığını vurgulayan Kelly, “Bu insanların Kraliçe’nin özel odalarını görmüş olma ihtimalleri bile yok. Bahsettiğim odalara Kraliçe dışında, Edinburgh Dükü (Eşi Prens Philip) ve diğer Kraliyet üyeleri girebilir” diye konuştu.

Yapımı 1703 yılında tamamlanan 775 odalı Buckingham Sarayı, 1837 yılında Kraliçe Victoria döneminde Kraliyet ailesinin resmi konutu haline geldi.