Bacada asılı kalan adamı helikopterle kurtarmaya çalıştılar

6 hours önce
0 75 Bir dakikadan az

İngiltere Carlisle’da bulunan 88 metre yüksekliğindeki bacadan gece yarısı gelen sesler insanların panik yaşamasına sebep oldu. 1836’da yapılan baca uzun yıllardır kullanılmıyordu, o yüzden kimse etrafında bulunmuyordu.

Dün gece geç saatlerde Scott Mattinson ve nişanlısı Nadene, gelen sesler neticesinde dışarıya çıktı. Bacadan gelen seslere yaklaşan nişanlı çift gördüğüne inanamadı. Bacanın en üst kısmında bacaklarından aşağıya doğru sarkan adam yardım istiyordu.

Hemen polise haber veren genç çift, adamın düşmek üzere olduğunu söyledi. Kurtarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti ancak adamın bulunduğu noktaya çıkmak oldukça zor olduğu için müdahalede bulunamadı. Helikopterle yanına yaklaşılan adamın durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Uzun gayretler sonucu kurtarılan adamın kimliği açıklanmazken sarhoş olduğu sırada farkında olmadan bacaya çıktığı ve orada mahsur kaldığı açıklandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

24 September 2019
392

Türkiye’de mahsur kalan Thomas Cook yolcularının ilki Gatwick’e uçtu

30 July 2019
325

Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu

25 April 2019
322

İngiltere’den Estonya’ya 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personel

11 January 2019
326

Helikopter pervanesi kafasını kopardı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin