Bacada asılı kalan adamı helikopterle kurtarmaya çalıştılar

İngiltere Carlisle’da bulunan 88 metre yüksekliğindeki bacadan gece yarısı gelen sesler insanların panik yaşamasına sebep oldu. 1836’da yapılan baca uzun yıllardır kullanılmıyordu, o yüzden kimse etrafında bulunmuyordu.

Dün gece geç saatlerde Scott Mattinson ve nişanlısı Nadene, gelen sesler neticesinde dışarıya çıktı. Bacadan gelen seslere yaklaşan nişanlı çift gördüğüne inanamadı. Bacanın en üst kısmında bacaklarından aşağıya doğru sarkan adam yardım istiyordu.

Hemen polise haber veren genç çift, adamın düşmek üzere olduğunu söyledi. Kurtarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti ancak adamın bulunduğu noktaya çıkmak oldukça zor olduğu için müdahalede bulunamadı. Helikopterle yanına yaklaşılan adamın durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Uzun gayretler sonucu kurtarılan adamın kimliği açıklanmazken sarhoş olduğu sırada farkında olmadan bacaya çıktığı ve orada mahsur kaldığı açıklandı.