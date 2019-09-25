“İspanya’daki İngilizler için mütekabiliyet uygularız”

İspanya, İngiltere’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden anlaşmasız şekilde ayrılması ve Londra’nın Birleşik Krallık’taki İspanyolların haklarını garanti altına alamaması durumunda kendisinin de buna aynı şekilde karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Buna göre anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere’nin sayıları 180 bini bulan İspanyol vatandaşının haklarını garanti edememesi halinde, Madrid, kendi ülkesinde yaşayan ve sayılarının 366 bin kişi olduğu belirlenen çoğu emekli İngiliz vatandaşının haklarını iptal edecek.

“Mütekabiliyet ilkesine saygı göstermek şart”

İspanya’nın AB Bakanı Luis Marco Aguiriano, El Pais gazetesine verdiği demeçte, “Biz onlara anlaşmasız Breixt halinde de, bu ülkedeki İngilizlerin haklarını koruyacağımızı söyledik, ancak bunun için mütekabiliyet ilkesine saygı göstermek şart, burada da orada da aynı koşullar olmalı.” dedi.

İspanya hükümeti, Brexit halinde ülkesindeki İngilizlerin burada yaşamayı sürdürebilmeleri için mart ayında bir genelge kabul etmişti. Ancak İspanyol yetkililer, bunun yürürlüğe girebilmesi için İngiltere’nin de aynı şekilde davranması gerektiği uyarısını yapmıştı.

İngiltere’nin AB ülkelerinde yaşayan vatandaşlarının sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarını Brexit’in ardından sadece 6 ay için karşılayacağını açıklaması AB ülkelerinde yaşayan ve önemli bir kısmı emekli olan çok sayıda İngiliz vatandaşını endişelendiriyor.