İngiliz oyuncunun cesedi çatıda bulundu

40 yaşındaki İngiliz kadın oyuncu Lorraine Bream’in cesedi, İngiltere’nin Portsmouth şehrinde bulunan bir alışveriş merkezinin çatısında bulundu. Polis cinayet şüphelisi olarak 53 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.

İngiltere’de amatör oyunculuk yapan 40 yaşındaki Lorraine Bream, bir alışveriş merkezinin çatısında ölü bulundu. Polis cinayet şüphelisi olarak 53 yaşındaki bir adamı gözaltına aldı.

BİR GECE ÖNCE PARTİ

Lorraine’nin pazartesi günü cesedinin bulunmasından sonra çevrede oturanların ifadesini alan polis, vatandaşların kadının cesedinin bulunmasından bir gece önce alış veriş merkezinin hemen yanında bulunan bir binada sabaha kadar parti verildiğini söyledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 53 yaşındaki adam kefaletle serbest bırakıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ederken şüpheli 14 Ekim tarihinde mahkemeye çıkacak.