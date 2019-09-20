İngiltere’de en hızlı büyüyen tehdit aşırı sağ terörü

6 hours önce
0 178 Bir dakikadan az

Terörle Mücadele Şefi Neil Basu, “Polis ve güvenlik birimleri tarafından engellenen saldırı planlarının neredeyse üçte biri, sağ ideolojiyle bağlantılı.” dedi.

İngiltere’de polis, ülkede en hızlı büyüyen terör tehdidinin aşırı sağ kaynaklı olduğunu açıkladı.

İngiltere’nin Terörle Mücadele Şefi Neil Basu, düzenlediği basın toplantısında, aşırı sağcı terörün daha fazla alan kazanmasının önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

“Sorun küçük ama en hızlı büyüyen sorun.” diyen Basu, aşırı sağcı terörün iki sene önce toplam iş yükünün yüzde 6’sını oluştururken bu oranın şimdi yüzde 10’a çıktığını ifade etti.

Basu, “Polis ve güvenlik birimleri tarafından engellenen saldırı planlarının neredeyse üçte biri, sağ ideolojiyle bağlantılı. Konuyu bu kadar ciddiye almamızın sebebi de bu.” diye konuştu.

İngiltere’deki aşırı sağcı terör, 2016’daki Brexit referandumu ile 2017’deki Londra ve Manchester terör saldırılarının ardından ivme kazandı.

Ülkede aşırı sağcı terör gruplarının eylemleri arasında 2016’da parlamenter Jo Cox’un öldürülmesi, 2017’de Londra’da bir camiden çıkan Müslümanlara minibüsle saldırı düzenlenmesi de yer alıyor.

Kesici aletlerin yanı sıra silah ve patlayıcı madde bulunduran aşırı sağcı terör gruplarının etkilediği kişiler arasında 14 yaşındaki çocukların da olduğu biliniyor.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

34 mins önce
25

İngiltere’de konut fiyatları hız kesti

3 hours önce
98

Türk yatırımcılar İngiltere’den vazgeçmedi

4 hours önce
97

Başbakan Johnson, Katar Emiri Sani ile görüştü

7 hours önce
168

“Brexit İngiltere’yi Avrupa’nın hasta adamı yapar”

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin