Joan Ryan bir sonraki seçimde Kuzey Enfield’den aday olmayacağını açıkladı

2 hours önce
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Joan Ryan, Labour Member of Parliament for Enfield North

“Kuzey Enfield için Parlamento Üyesi olarak hizmet etmek büyük bir ayrıcalık ve onur oldu” diyen eski İşçi Partili vekil, gelecek seçimde aday olmayacağını duyurdu.

Yazılı bir açıklama yapan Ryan, kendisini beş kez Milletvekili olarak seçen Enfield halkına teşekkür ederek, şu ifadeleri kaleme aldı:

“2017 seçiminde son bir kere daha Parlamentoda görev yapmayı düşündüm. Genel seçimin ne zaman yapılacağını henüz bilmiyoruz, ama yeni milletvekili seçilene kadar Enfield için çok çalışmaya devam edeceğim ve ofisim haftada beş gün seçmenlere açık olacak.

Önümüzdeki haftalarda, 2016’da kimsenin seçmediği anlaşmasız Brexit’in yıkıcı ve zararlarına karşı çalışarak Enfield North halkının işlerini, işletmelerini ve geçim kaynaklarını korumak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim.”

 

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