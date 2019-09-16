Boris Johnson gazetecilerden kaçtı

Başbakan Boris Johnson, Lüksemburg’da Başbakan Xavier Bettel ile ikili görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamak için podyuma çıkmadı. O sırada Brexit karşıtı göstericiler, Johnson aleyhine sloganlar atıyordu.

Bettel, tek başına yaptığı basın toplantısında Johnson’ın yer almadığı podyumu göstererek İngiltere’nin 31 Ekim’de Avrupa Birliği’ni anlaşmasız terk etme dışında bir alternatif plan sunmadığını söyledi.

Bettel, “AB’yi kötü çocuk gibi lanse etmeyin” dedi.

Zamanın azaldığını hatırlatan Bettel, “Konuşmayın harekete geçin” ifadesini kullandı.

Bettel’le görüşmesinin ardından bir grup gazeteciye açıklama yapan Johnson, basın toplantısına katılmamasının gerekçesinin ‘gürültü’ olduğunu, gürültülü ortamda söyleyeceklerinin ‘arada kaynamaması’ için toplantıya katılmadığını söyledi.

Johnson, önlerinde kalan zamanın anlaşma için yeterli olabileceğini, ancak bir anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den ayrılacağını söyledi.

Johnson, Bettel ile görüşmesi öncesi Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir öğle yemeği yedi.

31 Ekim ertelenir mi?

Toplantı öncesinde Johnson’un Juncker’e Brexit konusunda 31 Ekim tarihini ertelemeye niyetli olmadığını söyleyeceğinin açıklanması tartışma yaratmıştı.

Siyasi yorumcular Boris Johnson’un bu sözlerinin, Parlamento tarafından onaylanan yasayı tanımayacağı anlamına mı geldiğini sormaya başladılar.

İngiltere Parlamentosu geçen hafta 19 Ekim tarihine kadar bir anlaşma sağlanamazsa Johnson’un AB’den 31 Ekim tarihini üç ay ertelemesini isteyen bir yasa geçirmişti.