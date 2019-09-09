Müslüman olduktan sonra ırkçı paylaşım yapan İrlandalı şarkıcı özür diledi

1 hour önce
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İslamı seçmesinin ardından “Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. İğrençler” şeklinde bir çıkış yapan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor bu ifadeleri nedeniyle özür diledi.

Twitter’dan açıklama yapan sevilen şarkıcı Sinead O’Connor, ‘öfkeli ve keyifsiz’ bir anında sarf ettiğini söylediği ifadeleri nedeniyle özür diledi.

Kendisine yönelen İslamofobi nedeniyle böyle bir çıkış yaptığını belirten O’Connor, “Bunlar o zaman da doğru değildi, şimdi de doğru değil. Yol açtığım acı nedeniyle özür dilerim. Tanrı biliyor ki delice tweetlerimden biriydi” ifadelerini kullandı.

​Özür, O’Connor hayranlarını da ikiye böldü. Kimileri özrü kabul edip şarkıcıyı desteklerken, bazıları da ‘kurbanı oynadığı’ ve ‘beyninin yıkandığı’ eleştirilerinde bulundu.

Sinead O’Connor geçen yıl İslam’ı seçtiğini duyurmuş ve adını da Shuhada (Şüheda) Davitt olarak değiştirdiğini ilan etmişti.

Bundan yaklaşık bir ay kadar sonra kasım ayında Twitter’dan tepki çeken bir paylaşım yapan O’Connor, “Birazdan söyleyeceğim o kadar ırkçı bir şey ki, ruhumun bunu hissedebileceğini asla düşünmezdim. Ama gerçek şu ki, (eğer Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa) beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. Bir an için bile, her ne sebep olursa olsun. İğrençler” ifadelerini kullanmıştı.

O’Connor, son dönemde müziğinden çok bipolar rahatsızlığa karşı verdiği zorlu mücadeleyle de gündeme geliyor.

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