Müslüman olduktan sonra ırkçı paylaşım yapan İrlandalı şarkıcı özür diledi

İslamı seçmesinin ardından “Müslüman olmayan insanlara böyle deniliyorsa, beyaz insanlarla tekrar vakit geçirmeyi asla istemiyorum. İğrençler” şeklinde bir çıkış yapan İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O’Connor bu ifadeleri nedeniyle özür diledi.

Twitter’dan açıklama yapan sevilen şarkıcı Sinead O’Connor, ‘öfkeli ve keyifsiz’ bir anında sarf ettiğini söylediği ifadeleri nedeniyle özür diledi.

Kendisine yönelen İslamofobi nedeniyle böyle bir çıkış yaptığını belirten O’Connor, “Bunlar o zaman da doğru değildi, şimdi de doğru değil. Yol açtığım acı nedeniyle özür dilerim. Tanrı biliyor ki delice tweetlerimden biriydi” ifadelerini kullandı.

As regards to remarks I made while angry and unwell, about white people… they were not true at the time and they are not true now. I was triggered as a result of islamophobia dumped on me. I apologize for hurt caused. That was one of many crazy tweets lord knows

