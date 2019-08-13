Başka bir erkek tarafından tecavüze uğradı

25 yaşındaki genç adam gece kulübünde vakit geçirdikten sonra evine gitmek için mekandan ayrıldı. Kulübün çıkışındaki dar sokakta üzerine atlayan adamın kendisine tecavüz etmesiyle hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Essex’in Chelmsford bölgesinde Salı günü gerçekleşen olayda 25 yaşındaki talihsiz adam hayatının en büyük şokunu yaşadı. Sabaha karşı 04.55 gibi eğlendiği gece kulübünden ayrılan adam, kulübün çıkışındaki dar sokakta kimliği belirsiz bir kişi tarafından tecavüze uğradı. Yaşadığı olayın ardından acil yardım ve polisleri arayan adam tedavi altına alınırken, bir şüphelinin polis merkezinde tutulduğu açıklandı.

Polis raporlarına göre saldırgan gri eşofman giyiyordu. Gözaltına alınan şahsın da 25 yaşında olduğu açıklanırken, sorgusunun devam ettiği bildirildi. Yakında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası sayesinde tespit edilen saldırı hakkında henüz net bir açıklama yok. Dükkan sahibi Ashfaq Ahmed, polislerin güvenlik kayıtlarını alıp incelediğini ancak kendisinin uzak tutulduğunu söyledi.

Polis çevrede yaşayan vatandaşlardan olayın aydınlatılması için yardım isterken, şüpheli kişinin 30 Ağustosta mahkemeye çıkacağı güne kadar tutuklu kalacağı açıklandı.