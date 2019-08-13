Baltalı hırsızlar 75 bin pound çaldı

Bir benzin istasyonunu basan 6 kişilik çete balta kullandıkları soygunda 75 bin pound çaldı. Polisin takibi sonucu yakalanan hırsızlar toplamda 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soygun anları güvenlik görevlisinin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

West Midlands bölgesinde geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen olayda bir benzin istasyonuna baskın düzenleyen 6 kişilik soygun çetesi balta kullandıkları eylemde çalışan işçileri yaralayıp, loto kuponu ve nakit parayla birlikte yaklaşık 75 bin poundluk vurgun yaptı.

Olay esnasında soyguncuların esir aldığı güvenlik görevlisinin yaka kamerası kayıttaydı ve o anları saniye saniye kaydetti. West Midlands polisi, soyguncuların hapis cezası almasının ardından görüntüleri yayımladı.

İşyerinin arka ve ön kapısından aynı anda giriş yapan soyguncular güvenlik görevlisine zorla kapıları açrıtıyor. Ardından içeride buldukları tüm değerli şeyleri alan soyguncular bir kaç işçiyi de yaraladı. Soyguncular parayı teslim etmesine rağmen güvenlik görevlisini darp etti. Talihsiz adam yaşadığı travmatik olayın arından istifa etti.

Olayın ardından soruşturma başlatan West Midlands Bölgesel Organize Suç Birimi, soyguncuların Ashley Bell, Marcus Cohen ve Thomas Bruce olduğunu tespit etti. Cohen’in kız arkadaşı Charlene Shaw’ın ise o sırada gözcülük yaptığı tespit edildi. Ekibin diğer üyeleri olan Connor Sanderson ve Scott Bowman ise aranıyor.

Ekibin bir kaç soygun daha yaptığı ve toplamda 150 bin poundun üzerinde para çaldığı tespit edildi.

39 yaşındaki Cohen 21 yıl hapis cezasına çarptırılırken, 33 yaşındaki Bell 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 21 yaşındaki Sanderson ise 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer çete üyeleri, sabit bir adrese sahip olmayan 29 yaşındaki Thomas Bruce, komplo kurmaktan suçlu bulundu ve 28 Ağustos’ta mahkum edilecek.39 yaşındaki Charlene Shaw ise komplo kurmaktan suçlu bulundu ve hapis cezası alacak.

Coventry’deki Radford’dan 29 yaşındaki Scott Bowman, aynı soygun serisinin bir parçası olarak sorgulanmak üzere aranıyor.