Ana-oğul döverek öldürdü

İngiltere’de arazilerinde spor amaçlı koşu yapan adamı önce av tüfeğiyle vurup ardından da ölene kadar döven anne ve oğul hapse mahkum edildi. Gözü dönmüş anne ve oğlu, arazilerine adım atan herkese saldırmış.

Yorkshire’da meydana gelen olay kan dondurdu. Scott Dawson ve annesi Carol Dawson, bir patika yolun kullanımı nedeniyle daha önce de tartıştıkları komşularını önce av tüfeği ile vurdu, ardından öldüresiye dövdü.

Büyük acılar içinde can veren Gary Dean’in ölmeden önce bir çukurdan sürünerek kurtulmaya çalıştı ancak orada can verdi. Dean’in cesedi bölgede köpek gezdiren birinin cep telefonu sesini duymasıyla ortaya çıktı. Dean’in cesedi ile karşılaşan şahıs hemen polise haber verdi.

Toprağa gömülü olarak bulunan Gary Dean’in cesedi yapılan otopside gerçeği ortaya çıkardı. Dean önce tüfekle vurulmuş, ardından da ölene kadar dövülmüştü. Adli tıp uzmanı Mark Oughton, Dean uzun süren bir şiddet gördüğünün çok açık olduğunu ifade ederek, cinayetin canine işlendiğini söyledi. Mahkeme Oughton’ın sözlerini delil kabul etti.

Mahkemede ifade veren tanıklar, Dawson ailesinin 2016 yılından bu yana Gary Dean ve eşi Caroline’i sürekli olarak yıldırmaya çalıştığı ve baskı uyguladığını söyledi. Dean ailesinin duvarlarına yazılar yazıldığını belirten tanıklar, geceleri taciz edildiklerini de belirtti.

Tanık olarak dinlenen Caroline Dean, gece yarısı evlerine saldıran 4 kişinin eşini darp ettiklerini ve bunun neticesinde burnunun kırıldığını söyledi. Evlerinin duvarına yazılan, “Buradan uzak dur” ifadelerinin de Dawson ailesi tarafından yapıldığını ileri süren Caroline, evlerinde huzur içinde yaşayamadıklarını söyledi.

Dawson ailesi pazartesi günü görülen davada mebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Scott Dawson en az 31 yıl, Carol Dawson ise en az 26 yıl hapis yatmak koşulu ile ömür boyu mahkum edildi.