Hırsız kalp krizi geçiriyormuş gibi yapan ev sahibine su getirdikten sonra çalmaya devam etti

2 hours önce
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İngiltere’de bir hırsız kalp krizi geçiriyormuş gibi yapan ev sahibi yaşlı kadına su getirdikten sonra çalmaya devam etti.

Yaşlı kadın West Midlands’e bağlı Wednesbury kasabasındaki evine giren hırsızı oyalamak için kalp krizi geçiriyormuş numarası yaptı.

Polis, geçen cuma günü sabahın erken saatlerinde eve giren hırsızın yaşlı kadını yatak odasında uyandırdıktan sonra “para istediğini ve tehditler savurduğunu” söyledi.

Bunun üzerine 69 yaşındaki kadın kalp krizi geçiriyormuş gibi yapınca hırsız kadına su getirdi. Hırsız daha sonra evden nakit para, mücevher ve alkol çalarak arabasına bindi ve uzaklaştı.

Şüphelinin 20’li yaşlarının ortalarında İngiltere’nin Black Country bölgesi aksanıyla konuşan beyaz bir erkek olduğu belirtildi.

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