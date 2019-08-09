Uber ikinci çeyrekte 5.2 milyar dolar zarar etti

2019 yılının ikinci çeyrek gelir raporunu yayımlayan Uber, giderlerindeki rekor artış nedeniyle büyük bir oranda zarar etti.

Müşterilerine VIP yolculuk deneyimi yaşatmak için yola çıkan Uber, kısa bir süre içerisinde iyi bir çıkış yakaladı ve dünyanın pek çok ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Bir dönem ülkemizde de hizmet veren ancak daha sonra İstanbul’daki XL hizmetini sonlandırdığını açıklayan Uber, 2019 yılının ikinci çeyreğindeki mali raporunu yayımladı.

Uber’in yayımladığı raporda hem kullanıcı hem de aktif rezervasyonlar konusunda ciddi bir artışın olduğu görülebiliyor ancak Uber’in gelirlerinde beklediği artış olmadı.