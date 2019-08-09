Uber ikinci çeyrekte 5.2 milyar dolar zarar etti
Müşterilerine VIP yolculuk deneyimi yaşatmak için yola çıkan Uber, kısa bir süre içerisinde iyi bir çıkış yakaladı ve dünyanın pek çok ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Bir dönem ülkemizde de hizmet veren ancak daha sonra İstanbul’daki XL hizmetini sonlandırdığını açıklayan Uber, 2019 yılının ikinci çeyreğindeki mali raporunu yayımladı.
Uber’in yayımladığı raporda hem kullanıcı hem de aktif rezervasyonlar konusunda ciddi bir artışın olduğu görülebiliyor ancak Uber’in gelirlerinde beklediği artış olmadı.
Yayımlanan rapora göre özellikle nisan ve haziran ayları arasında çok ciddi bir gelir kaybı yaşanmış durumda. Şirket bu süreçteki rezervasyon miktarını yüzde 31, aktif kullanıcı sayısını yüzde 30 ve düzenlenen yolculuk sayısını ise yüzde 35 oranında artırmış durumda. Ancak buna rağmen şirketin gelirlerindeki artış miktarı yüzde 14 seviyelerinde. Şirketin giderleri ise yüzde 147 arttı. Bu gelir gider dağılımına göre Uber, 5.2 milyar dolar zarar etmiş durumda.