Anlaşmasız Brexit gıda darlığı yaşatacak

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılığıyla (Brexit) ilgili tartışmalar devam ederken anlaşmasız ayrılması durumunda ülkede gıda darlığı yaşanacağına dikkat çekiliyor. İngiltere Gıda ve İçecek Federasyonu anlaşmasız Brexit durumunda ülkede haftalarca belki de aylarca taze gıda darlığının yaşanacağı uyarısında bulundu. Tesco gibi perakende marketleri de taze gıdalar ithal edildiğinden 31 Ekim’de anlaşmasız ayrılığın gerçekleşmesi halinde bunun ciddi sorunlara yol açacağı ikazı yaptı.

II. Dünya Savaşı’dan bu yana en büyük kriz

İngiltere’de gıda ve içecek sektörü yaklaşık 450 bin kişiyi istihdam ediyor. Endüstri Brexit’i II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük meydan okuma olarak görüyor. Brexit; 2013’te at eti skandalı, 1980’ler ve 1990’lardaki deli dana salgınlarını geride bırakmış durumda. Gıda ve İçecek Federasyonu Üst Yöneticisi Tim Rycroft “Açlık çekmeyeceğiz ancak taze gıda ve bazı özel ürünlerde kıtlıklar yaşanacak.” dedi.

Fiyatlar da artacak

Rycroft gıdaların raf ömrü uzun olmadığı ve çürüdüğü için Brexit sonrası bazı ürünlerde haftalar hatta aylar boyunca darlık yaşanacağını ve fiyatların da yükseleceğini bildirdi. Kış aylarında İngiltere ithal gıda ürünlerine daha fazla bağımlı hale geliyor. Tim Rycroft’a göre Brexit’in gıda sektörüne maliyeti haftalık 100 milyon sterlini bulacak.

Bir hükümet yetkilisi ise gıda sektörünü desteklemek için çalıştıklarını açıkladı. Yetkili, “İngiltere 31 Ekim itibariyle AB’den ayrılıyor ve önceliğimiz tüketicileri ve işletmeleri Brexit hazırlıklarında desteklemek” dedi.