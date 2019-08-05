Mutfaktan çıkan piton karakola götürüldü

Londra’nin kuzeyinde yaşayan bir ev sahibi, evinin mutfağında bulunan kazanın üstünde dev bir pitonun yattığını görünce şaşkına döndü.

Islington bölgesinde bulunan eve nasıl girdiği bilinmeyen kahverengi ve altın renklerdeki pitonu bulan ev sahibi polisi aradı.

Yetkililerin “refakatinde” evden çıkarılan ağlı piton karakola götürüldü ve daha sonra Hayvanlara Yönelik Zulmü Önlemek için Kraliyet Topluluğu (RSPCA) uzmanlarına teslim edildi.

Dünyanın en uzun yılanları olan ağlı pitonlar doğada 9 metreye kadar uzayabiliyor ve zehirli olmasalar da avlarını sıkarak ve boğarak öldürüyor.

Genelde memelilerle ve kuşlarla beslenen ağlı pitonlar domuz veya geyik büyüklüğündeki hayvanlarıda yiyebiliyor.

‘Islington Police’ Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda yılanın sahibine çağrıda bulunarak “Büyük bir yılan kaybeden var mı? Bizim buradaki polis karakolu’nda korkmuş bir yurttaşın bulduğu bir yılan var. Yılanın keyfi bu yurttaşın kazanının üstünde epey yerindeydi” dedi.

Karakol ayrıca bir şaka yaparak pitonun “herhangi bir ceza almadan serbesssst kaldığını” belirtti.