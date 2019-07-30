Otoyolda ilginç kurtarma operasyonu

İngiltere’nin Hampshire bölgesindeki ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Otoyolun ortasında kalan şişme katil balina oyuncağı, polis ekipleri tarafından yoldan çekildi.

POLİS olağan dışı kurtarma operasyonunun fotoğraflarını twitter hesabından paylaşarak, “Geçmişte otoyolda bazı ilginç kurtarma olaylarını rapor ettik ama asla şişme katil balinalar değildi” ifadelerini kullandı. Polisler, kayıp oyuncağın sahibine seslenerek “Şimdi güvenli ve sağlam. Havant polis karakolunda sizi bekliyor” dedi.