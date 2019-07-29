Yunanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a da sahip çıktı

İngiltere’nin Yeni Başbakanı Boris Johnson’ın Türkiye’deki akrabalarının ardından bu kez yazlarını geçirdiği Yunanistan’ın Chorto kasabası sakinleri euronews’e Johnson hakkında konuştu.

Boris Johnson’ın babası Stanley Johnson 20 yıl önce Yunanistan’ın Güney Pilio kentinin Chorto kasabasından yazlık ev satın aldı.

Johnson, bölgenin doğal güzelliklerine ve Hortu’ya oldukça bağlıydı; sıklıkla ailesiyle birlikte burayı ziyaret edip denizin ve yerel mutfağın tadını çıkardı.

Yunanistan’daki favori restoranının sahibi Nikoleta Koutlagka, Boris Johnson’ın en sevdiği yemeğin Spetzofai olduğunu söylüyor. Koutlagka’ya göre Johnson onun yemeklerinin hayranı. Johnson için “Oldukça kibar, iyi bir beyefendi ve bölgedeki turistler ve yerel halka karşı çok açık.” diyor.

Boris Johnson’a Yunanistan’da medyanın da ilgisi büyük. Yerel bir gazete olan Magnesia’nın editörü Arşimet Kareklidis, İngiltere başbakanının kasabada yerel halktan biri gibi görüldüğünü söylüyor. Karelidis’e göre Boris ve ailesinin bölgede hiçbir polis koruması olmadan gezmesi buradaki halkla geliştirdiği özel ilişkiyle alakalı.

Pilio’nun sakinlerine göre Boris Johnson, yerel festivalleri ve geleneksel Yunan müziğini çok seviyor.

İngiliz bir iş insanı olan Caroline Davison ise İngiltere’nin Johnson’dan beklentisinin fazla olduğunu ve onun “yeni bir nefes” getirdiğini düşünüyor.

Peki, Boris Johnson bu yaz Güney Pilio’ya yeniden gelecek mi? Brexit onu oldukça meşgul edecek gibi gözüküyor ancak Yunan halkı bu sefer kendisini İngiltere başbakanı olarak ağırlamayı umuyor.