13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdi

13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye giren 28 yaşındaki öğretmen mahkemede, “Yaptıklarımdan utanıyorum ve olanları tamamen pişmanlık duyuyorum ve pişmanım” dedi. Öğretmen hakkındaki iddialar ise iğrençliğin ötesinde.

İngiltere bu olayı konuşuyor. 28 yaşındaki Brittany Zamora isimli öğretmenin bir süredir görülmeye devam eden davasında yeni gelişmeler oldu. Daha önce bütün suçlamaları reddeden Zamora, mahkemede köşeye sıkışınca “Yaptıklarımdan utanıyorum ve olanları tamamen pişmanlık duyuyorum ve pişmanım” dedi.

13 yaşındaki öğrencisiyle defalarca cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen Zamora’nın, dedesinin evini, arabasını ve hatta sınıfı kullandığı ortaya çıktı. Aile, öğretmenin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Okul yönetimi de aileyi destekliyor.

Zamora’nın avukatı yaptığı açıklamada 13 yaşındaki çocuğu suçlayarak, ‘takıntılı’ ve ‘çok saldırgan’ olmakla suçladı. Avukat Belen Olmedo Guerra, “Neredeyse 16 aydır Brittany Zamora’yı temsil ettim ve onun bir canavar olmadığını söyleyebilirim. Brittany bir avcı değil ve yaşananlar küçük bir çocuk ile Brittany arasında değildi” dedi.

Çocuğun ailesi, son dönemde oğullarının hareketlerinden şüphelenince telefonuna bir izleme uygulaması yükledi. Uygulama aynı zamanda kişinin yaptığı sohbetleri de kaydediyordu. Bu mesajlaşmalarda öğretmenin çocuklarına kullandıkları ‘bebek’ kelimesinden de şüphelenmişlerdi ve talibe başladılar. Aile gerçeğe ulaştıktan sonra önce oğullarıyla yüzleşti.

Bu noktadan sonra yasal yollara başvuran aile, kadın öğretmenin gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından cinsel istismar davası açtı. Çocuğun babası, oğlunun suiistimal nedeniyle ‘zihinsel olarak’ yaralandığını söyledi. Öğretmen suçlu bulunduğu takdirde 20 yıl hapis cezası alacak.