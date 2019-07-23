Polisin ‘dinozor’ kovalamacası kameraya yansıdı
İngiltere’nin Plymouth kentinde geceleyin devriye gezen polis ekibinin dinozor kostümü giymiş bir kişinin ‘peşine düşmüşken’ görüntülendiği video Twitter kullanıcılarına eğlenceli anlar yaşattı.
Polislerin Twitter’da yayınladıkları ‘kovalamaca’ videosu daha şimdiden 30 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.
Videoda otomobildeki polis ekibinin yolun ortasında koşan ‘dinozoru’ takip ederken görülüyor, kovalamaca sırasında kendilerini gülmekten tutamayan polisler, dinozor neslinin hala tükenmediğini ifade ediyor.
Videoyu yayınlayan polisler, Twitter kullanıcılarından ‘dinozorun’ neden yola çıkmış olabileceği konusunda tahminde bulunmalarını rica etmeyi de ihmal etmedi.
Just another late shift in #Plymouth – We can confirm the Doyouthinkhesawus is NOT extinct and they can run real fast! Let’s hear your best ‘Why did the dinosaur cross the road’ jokes please…. #Doyouthinkhesawus #DinosaurCostume #LateShiftAntics @UKCopHumour @BullshirePolice pic.twitter.com/GUc6Z6aR1A
— Charles Cross Police Team (@CharlesCrossLPP) 21 Temmuz 2019