Polisin ‘dinozor’ kovalamacası kameraya yansıdı

5 hours önce
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İngiltere’nin Plymouth kentinde geceleyin devriye gezen polis ekibinin dinozor kostümü giymiş bir kişinin ‘peşine düşmüşken’ görüntülendiği video Twitter kullanıcılarına eğlenceli anlar yaşattı.

Plymouth’da gece vakti devriye gezen polis ekibi, dinozor kostümü giymiş bir kişinin ‘peşine düştü.’ Önlerinde koşan ‘dinozorun’ videosunu çeken polislerin oldukça eğlendiği görülüyor.

Polislerin Twitter’da yayınladıkları ‘kovalamaca’ videosu daha şimdiden 30 binden fazla kişi tarafından görüntülendi.

Videoda otomobildeki polis ekibinin yolun ortasında koşan ‘dinozoru’ takip ederken görülüyor, kovalamaca sırasında kendilerini gülmekten tutamayan polisler, dinozor neslinin hala tükenmediğini ifade ediyor.

Videoyu yayınlayan polisler, Twitter kullanıcılarından ‘dinozorun’ neden yola çıkmış olabileceği konusunda tahminde bulunmalarını rica etmeyi de ihmal etmedi.

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