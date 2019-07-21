Boris Johnson başbakan olursa Philip Hammond istifa edecek

8 hours önce
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Maliye Bakanı Philip Hammond

Maliye Bakanı Hammond, katıldığı canlı yayında eski Dışişleri Bakanı Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini bildirdi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC’de konuk olduğu canlı yayında, iktidardaki Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışının güçlü favorisi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurdu.Adalet Bakanı David Gauke de Sunday Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda Johnson’ın başbakanlığa gelmesiyle istifasını vereceğini duyurdu.

Boris Johnson, a leadership candidate for Britain's Conservative Party, holds a battering ram as he visits the Thames Valley Police Training Centre in Reading, Britain, July 3, 2019. REUTERS/Dylan Martinez/Pool
Başbakan adayı Boris Johnson

Her iki isim de istifa gerekçesi olarak Johnson’ın ülkeyi AB’den anlaşmasız ayırma kararlılığını gösterirken, istifa zamanı olarak da başbakanlık için devir teslimin beklendiği çarşamba gününe işaret etti.

Johnson’ın başbakanlığa gelmesi halinde başta liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bazı bakanların istifa etmesi bekleniyor. İstifası beklenen isimler arasında Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakan Alan Duncan ile Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Elwood da yer alıyor.

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