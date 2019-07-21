Boris Johnson başbakan olursa Philip Hammond istifa edecek

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC’de konuk olduğu canlı yayında, iktidardaki Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışının güçlü favorisi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurdu.Adalet Bakanı David Gauke de Sunday Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda Johnson’ın başbakanlığa gelmesiyle istifasını vereceğini duyurdu.

Her iki isim de istifa gerekçesi olarak Johnson’ın ülkeyi AB’den anlaşmasız ayırma kararlılığını gösterirken, istifa zamanı olarak da başbakanlık için devir teslimin beklendiği çarşamba gününe işaret etti.

Johnson’ın başbakanlığa gelmesi halinde başta liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bazı bakanların istifa etmesi bekleniyor. İstifası beklenen isimler arasında Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Bakan Alan Duncan ile Gazilerden Sorumlu Devlet Bakanı Tobias Elwood da yer alıyor.