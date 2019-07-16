Başbakan May: Trump’ın kullandığı dil kesinlikle kabul edilemez

4 hours önce
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Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Kongresi’nin Demokrat Partili kadın üyelerini hedef alan ‘ırkçı’ açıklamasının kesinlikle kabul edilemez bir dil olduğunu belirtti.

Trump, Twitter hesabından, kadın vekilleri hedef alarak, “Hükümetleri tam bir felaket olan, dünyanın en kötü, en yozlaşmış ve beceriksiz ülkelerinden gelen Kongre’nin “ilerici” Demokrat kadınlarını görmek çok ilginç. Şimdi yüksek sesle ve şiddetle dünyanın en büyük ve en güçlü ulusu olan Amerikan halkına, hükümetin nasıl yönetilmesi gerektiğini söylüyorlar. Neden tamamen felaket olan ve suça bulaşmış kendi ülkelerine geri dönüp durumu düzeltmeye yardımcı olmuyorlar?” iletisi paylaşmıştı.

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