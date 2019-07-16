Genç kız reddettiği kişi tarafından darp edildi

8 mins önce
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Manchester şehrinde yaşayan genç kız, arkadaşlarıyla gittiği gece kulübü dönüşünde kendisine beraber eğlenmeyi teklif eden kişiyi kabul etmeyince 3 kişi tarafından darp edildi.

18 yaşındaki Gabrielle Walsh, arkadaşı Kyle McKeown hafta sonu gittiği gece kulübü çıkışından sonra 3 kişinin saldırısına uğradı.

Gabrielle ve arkadaşı sabaha karşı saat üç sıralarından mekandan çıkıp eve doğru gitikleri sırada yirmili yaşlarda olan üçkişi yanlarına yaklaştı. Adamlardan biri ayakkabısını çıkarıp yalın ayak yürüyen Gabrielle’ye ayaklarını çok beğendiğini ve birlikte eğlenmeyi teklif etti. Ancak genç kız, teklifi kabul etmedi.

“ARKADAŞIN GİBİ DÖRT GÖZ OLMAK İSTER MİSİN?

Ret cevabını alan adamlar, Gabrielle ve arkadaşını takibe devam ederken, içlerinden biri, genç kıza gözlüklü olan arkadaşı Kyle’yi işaret ederek “Arkadaşın gibi dört göz olmayı ister misin?” diyerek yumruk attı. Yediği yumruktan sonra kısa bir baygınlık yaşayan saldırıya devam eden üç kişi hem Gabrielle Walsh’ı hem de arkadaşını tekme ve yumruklarla darp etmeye devam ettiler.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Etrafta bulunanların yardıma gelmesiyle saldırganlar kaçarken, dayak yiyen kızlar taksiyle hastaneye kaldırıldılar.

Manchester polisi, olayın ardından saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışmaların başladığını belirtti.

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