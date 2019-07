Başbakanlığın son günlerini yaşayan May’in dansı festivale damgasını vurdu

Brexit sürecinde yaşanan kriz sonrasında görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Theresa May dün katıldığı bir etkinlikte dans ederken görüntülendi. May’in daha önce de katıldığı etkinliklerde ilginç figürler içeren dansları çok konuşulmuştu.

Geçen ay istifa ettiğini duyuran ve önümüzdeki günlerde görevini resmen bırakacak olan May, dans hünerlerini bu sefer üst düzey isimlerin katıldığı The Henley Festival’de sergiledi.

En son akıllara istifa ederken döktüğü gözyaşlarıyla kazınan May, İsveç’in kült müzik grubu ABBA’nın Dancing Queen ve Mamma Mia gibi şarkıları eşliğindeki dansı büyük alkış topladı.

​İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma süreci sırasında beklediği desteği alamayan May, daha önce bir röportajında favori şarkılarından birinin 1976 tarihli ‘Dancing Queen’ olduğunu açıklamıştı.

May dans ederken takım elbise içerisindeki eşinin ise kollarını bağlayıp neredeyse hiç kıpırdamadan durması dikkat çekti.

Dans ederken çekilmiş görüntüsünün gif halini Twitter hesabından paylaşan May, ‘aferin’ notunu düştü.

May’in bu paylaşımı önceki danslarında aldığı eleştirilere atıfta bulunduğu şeklinde yorumlandı.

Başbakanlık görevini sürdürdüğü süre boyunca soğuk tavırları ile bilinen May, Ekim 2018’de de Afrika temasları sırasında yaptığı ilginç dans figürleri gündem olmuştu.

Birmingham’daki Muhafazakar Parti Konferansı’nın son günündeki açılış konuşmasına etkileyici bir giriş yapmak isteyen May, siyasi hayatının en önemli konuşmalarndan biri öncesinde sahneye ABBA’nın ‘Dancing Queen’ (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde dans ederek çıkmıştı.

Prime Minister Theresa May dances on stage to ABBA’s Dancing Queen as she prepares to give her speech to the Conservative Party conference

Watch live: https://t.co/UdYThWRiJQ#CPC18 pic.twitter.com/AglmVE8Q5R

— ITV News (@itvnews) 3 Ekim 2018