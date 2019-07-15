Ünlü işadamı çocuk pornosuyla yakalandı

Ünlü işadamı James Froomberg, yüzlerce çocuk pornosu içeren görüntüyle yakalandı. Trende çocukların uygunsuz görüntüsünü çekmeye çalışırken tespit edilen işadamına verilen ceza tartışma konusu oldu.

Bilgisayarından yüzlerce çocuk pornosu görüntüsü çıkan 63 yaşındaki ünlü işadamı James Froomberg, Londra’da tren istasyonunda kadın bir yolcuya baskı yaptığı için tutuklandı. Ardından da 3 çocuğun uygunsuz fotoğraflarını çekmeye çalışmaktan tutuklandı.

Polis gördükleri karşısında şoke oldu

Sorgusunun ardından yapılan incelemede ünlü işadamının bilgisayarından yüzlerce çocuk pornosu görüntüsü çıktı. İngiltere’de çocuk pornosu kategorilere ayrıldığı için, Froomberg’ün 106 A kategori, 111 B kategori ve 387 C kategorisi çocuk pornosu materyali bulundurduğu ortaya çıktı.

Froomberg’ün bilgisayarı içerisindeki iğrenç dökümanlarla birlikte incelemenin ardından imha edildi. Taciz ve porno konusunda sabıkalı olan Froomberg’ün geçtiğimiz Eylül ayında da bir jüri üyesine cinsel tacizde bulunmaktan mahkum edildiği ortaya çıktı.

Aldığı ceza şaşırttı

Londra şehir polisi o dönem bir görgü tanığının, “Ne yaptığını gördüm, gerçekten iğrençti” açıklamasını paylaşmıştı. Yaptıklarının ardından kadın yolcunun arkadaşı tarafından alıkonulan Froomberg, polise teslim edildi. Geçmiş davalarında olduğu gibi yine, “Hiçbir şey hatırlamıyorum” diyen işadamı suçlu bulundu ve 12 aylık bir toplumsal hizmet ile cezalandırıldı. Öte yandan 4 bin sterlin de para cezasının yanı sıra 250 saat ücretsiz çalışma ve 08.00 – 19.00 saatleri arasında sokağa çıkması yasaklandı.

Froomberg’e verilen cezanın çocukların uygunsuz fotoğraflarını çektiğini itiraf etmesi olarak görülüyor.

Kanunlar yetersiz mi?

2005 yılında fuhuş talep etmek için polis uyarısı alan Froomberg, Ocak 2008’de Ulusal Piyango Komisyon Üyesi olarak atandı ve Komisyonun Denetim ve Ücretlendirme komitelerinde beş yıl geçirdi.

Froomberg’e verilen ceza nedeniyle tepki gösteren vatandaşlar, sistemin ceza yerine koruduğunu ileri sürerek, çocuklarını sokaklarda rahatça dolaştırabilmek istiyor.